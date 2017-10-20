На пермском заводе "Азот" рассказали подробности пожара в одном из цехов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Филиал "Азот" компании "ОХК "Уралхим" работает в штатном режиме после короткого замыкания силового кабеля в одном из цехов, эвакуация на предприятии не проводилась, сообщил РИА Новости главный инженер филиала "Азот" Александр Исайченков.

"В одном из цехов "Азота" произошло короткое замыкание силового кабеля. Чтобы исключить аварийную ситуацию, цех планово остановлен. Пострадавших нет, необходимости в эвакуационных мероприятий также не было. "Азот" работает в штатном режиме", — сказал Исайченков.

В пятницу источник в экстренных службах Пермского края сообщил РИА Новости, что на территории завода "Азот" в Березниках загорелось здание насосной станции на площади 150 квадратных метров. По словам источника, из горящего здания эвакуирована рабочая смена в составе 11 человек.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, спасателям удалось ликвидировать открытое горение.