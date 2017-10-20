На пермском заводе "Азот" рассказали подробности пожара в одном из цехов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Филиал "Азот" компании "ОХК "Уралхим" работает в штатном режиме после короткого замыкания силового кабеля в одном из цехов, эвакуация на предприятии не проводилась, сообщил РИА Новости главный инженер филиала "Азот" Александр Исайченков.
В пятницу источник в экстренных службах Пермского края сообщил РИА Новости, что на территории завода "Азот" в Березниках загорелось здание насосной станции на площади 150 квадратных метров. По словам источника, из горящего здания эвакуирована рабочая смена в составе 11 человек.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, спасателям удалось ликвидировать открытое горение.