Житель Благовещенска получил условный срок за кражу панамы у ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт — РИА Новости. Житель Благовещенска снял на улице с ребенка панаму, заявив, что ему понравился головной убор, и получил за это два года условно, сообщает в пятницу Благовещенский городской суд.

История произошла в августе, ранее не судимый житель Благовещенска увидел на улице города несовершеннолетнего, снял с него панаму и забрал себе.

"Ответив при этом на вопрос, почему он ее забрал, что панама ему понравилась. Мужчина сказал несовершеннолетнему, что если тот будет требовать вернуть панаму, то он ударит его по голове и телу, испугавшись, несовершеннолетний перестал предпринимать попытки возвратить свою панаму", — отмечает Благовещенский городской суд.

С похищенным головным убором мужчина скрылся, суд признал его виновным по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья.

Отмечается, что стоимость панамы — одна тысяча рублей.

Суд учел полное признание мужчиной вины, раскаяние, явку с повинной и то, что он вернул похищенную панаму владельцу.

"Суд приговорил признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ, и назначить ему наказание на срок 2 года лишения свободы. В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", — говорится в информации суда.