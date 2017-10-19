Внука Юрия Визбора вызвали на допрос по делу Серебренникова

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Актер и музыкант Георгий Закревский – внук знаменитого барда Юрия Визбора – вызван на допрос в Следственный комитет по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве с госсредствами, сообщил РИА Новости адвокат "Гоголь-центра" Дмитрий Хорст.

"Мы были вызваны на допрос к 14.00, но до сих пор нас еще не пригласили. Я не знаю, что это — халатность или способ воздействия на свидетеля и адвоката, но с 14.00 до 18.00 мы находимся в ожидании вызова", — рассказал Хорст, ожидающий вызова вместе с Закревским.

Закревский (Юрий Лобиков) участвовал в проекте "Платформа" в качестве актера и музыканта.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.