Мамаев попросил президиум Мосгорсуда отменить приговор по делу о разбое

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Защита инвалида-колясочника Антона Мамаева, освобожденного из СИЗО, просит президиум Мосгорсуда отменить его обвинительный приговор и наказание в виде штрафа, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Орлов.

"Мы подали кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда. По мнению защиты, судебные акты по делу были вынесены на основе заведомо недопустимых доказательств, полученных при явном и грубом нарушении требований УПК РФ, что не могло не повлиять на исход дела", — сказал Орлов.

Также защита указывает на разумные и очевидные сомнения в вине осужденного.

30 июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину".

Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье — чтобы изменить меру пресечения. Впоследствии Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что суд, заменив колонию для осужденного за разбой Мамаева на штраф, назначил наказание "ниже низшего". Мамаев же сообщил журналистам, что он разочарован решением суда, а его адвокат Андрей Орлов не исключил дальнейшего обжалования приговора в кассационную инстанцию Мосгорсуда и Верховного суда.