Мамаев попросил президиум Мосгорсуда отменить приговор по делу о разбое

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Защита инвалида-колясочника Антона Мамаева, освобожденного из СИЗО, просит президиум Мосгорсуда отменить его обвинительный приговор и наказание в виде штрафа, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Орлов.
Также защита указывает на разумные и очевидные сомнения в вине осужденного.
30 июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину".
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что суд, заменив колонию для осужденного за разбой Мамаева на штраф, назначил наказание "ниже низшего". Мамаев же сообщил журналистам, что он разочарован решением суда, а его адвокат Андрей Орлов не исключил дальнейшего обжалования приговора в кассационную инстанцию Мосгорсуда и Верховного суда.