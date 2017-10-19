Житель Калининградской области шантажировал пару найденными интимными фото

КАЛИНИНГРАД, 19 окт — РИА Новости. Полицейские привлекли жителя Калининградской области к ответственности за то, что он шантажировал любовную пару интимными фотографиями, которые он обнаружил в найденном смартфоне, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД России.

"Полицейские привлекли 25-летнего жителя Калининградской области к ответственности за вымогательство. По данным следствия, злоумышленник требовал от граждан деньги под угрозой распространения их интимных фотографий. В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий полицейские защитили потерпевших и установили личность подозреваемого", — сообщили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, 25-лений калининградец нашел на улице чужой смартфон и обнаружил в его памяти интимные фотографии. Выяснив, что запечатленные на них мужчина и женщина являются любовниками и скрывают это от своих супругов, вымогатель вышел с ними на связь. Он скачал фотографии и вернул гаджет его владельцу за 10 тысяч рублей, а от женщины потребовал 20 тысяч рублей за молчание. Потерпевшая сообщила об угрозах в полицию.

В пресс-службе добавили, что на допросе подозреваемый сознался в содеянном. Следователь квалифицировал его действия по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.