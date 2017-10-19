Суд отказался отменить взыскание 75,6 млрд рублей с экс-сенатора Пугачева

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил в силе свое определение о взыскании с бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка экс-сенатора Сергея Пугачева 75,6 миллиарда рублей в качестве субсидиарной ответственности по долгам банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Москвы в четверг отклонил заявление Пугачева, просившего отменить определение о привлечении к субсидиарной ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам. По мнению экс-банкира, при вынесении определения в 2015 году судом были допущены процессуальные нарушения.