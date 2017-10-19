В Ивановской области очередного чиновника подозревают в мошенничестве

БРЯНСК, 19 окт — РИА Новости. Глава Фурмановского района Ивановской области Дмитрий Ключарев подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения на сумму более 14,7 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, Ключарев, поступив на муниципальную службу, продолжил заниматься предпринимательской деятельностью. Нарушая закон, он участвовал в управлении созданного им в 2002 году ЗАО "Прогресс" и, используя свое должностное положение, оказывал покровительство этой организации, отмечает СУСК.
По версии следствия, действия Ключарева и его сына причинили ущерб одной из коммерческих организаций Ивановской области на сумму более 14,7 миллиона рублей. По уголовному делу в администрации района и муниципальных предприятиях, а также по месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята документация, добавляет следственное управление.
В июле стало известно, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правительства региона Виталий Ильюшкин, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей. В апреле бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов был признан виновным в получении двух взяток на сумму в 8 миллионов рублей. Ленинский районный суд Иваново приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей, но в конце августа наказание было снижено до 6 лет 3 месяцев. В начале октября следствие сообщило, что глава Приволжского района Ивановской области Владимир Тихановский предстанет перед судом по обвинению во взятке в 400 тысяч рублей, которую он получил от руководителя коммерческой организации за покровительство.