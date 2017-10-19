В Ивановской области очередного чиновника подозревают в мошенничестве

БРЯНСК, 19 окт — РИА Новости. Глава Фурмановского района Ивановской области Дмитрий Ключарев подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения на сумму более 14,7 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ.

"Следственным управлением СК России по Ивановской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Фурмановского муниципального района Дмитрия Ключарева о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и совместном с сыном мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Ключарев, поступив на муниципальную службу, продолжил заниматься предпринимательской деятельностью. Нарушая закон, он участвовал в управлении созданного им в 2002 году ЗАО "Прогресс" и, используя свое должностное положение, оказывал покровительство этой организации, отмечает СУСК.

По версии следствия, действия Ключарева и его сына причинили ущерб одной из коммерческих организаций Ивановской области на сумму более 14,7 миллиона рублей. По уголовному делу в администрации района и муниципальных предприятиях, а также по месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята документация, добавляет следственное управление.

Ивановская область в последнее время регулярно оказывается в центре внимания из-за громких скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством чиновников. В марте дело о покушении на мошенничество было возбуждено в отношении замначальника хозяйственного управления Ивановской областной думы. В конце мая следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Приволжского района Сергея Сычева, который подозревается в незаконной передаче в аренду трех земельных участков стоимостью 14 миллионов рублей. Замгубернатора региона Дмитрий Куликов обвиняется в получении взятки в 5 миллионов рублей. Кроме того, фигурантом дела о земельной афере с использованием граждан-инвалидов и ущербом свыше 15 миллионов рублей стал бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин и два его заместителя.

В июле стало известно, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правительства региона Виталий Ильюшкин, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей. В апреле бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов был признан виновным в получении двух взяток на сумму в 8 миллионов рублей. Ленинский районный суд Иваново приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей, но в конце августа наказание было снижено до 6 лет 3 месяцев. В начале октября следствие сообщило, что глава Приволжского района Ивановской области Владимир Тихановский предстанет перед судом по обвинению во взятке в 400 тысяч рублей, которую он получил от руководителя коммерческой организации за покровительство.