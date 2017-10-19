На Сахалине ищут выпавшего из лодки рыбака

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт — РИА Новости. Спасатели ищут у берегов Сахалина рыбака, который выпал из лодки, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
По информации спасателей, рыбаков было трое, все без спасательных жилетов.
"Один из мужчин в какой-то момент намотал на руку веревку, не удержался и выпал за борт лодки. Двое находившихся с ним в лодке товарищей пытались его найти, но поиски результатов не дали", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что двое рыбаков сумели самостоятельно добраться до берега.