На Сахалине ищут выпавшего из лодки рыбака

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт — РИА Новости. Спасатели ищут у берегов Сахалина рыбака, который выпал из лодки, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.​

"Днём 19 октября в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в районе села Стародубское Долинского района за борт моторной лодки выпал мужчина. К месту были направлены сотрудники ГИМС и водолазы Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова", — говорится в сообщении.

​По информации спасателей, рыбаков было трое, все без спасательных жилетов.

"Один из мужчин в какой-то момент намотал на руку веревку, не удержался и выпал за борт лодки. Двое находившихся с ним в лодке товарищей пытались его найти, но поиски результатов не дали", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что двое рыбаков сумели самостоятельно добраться до берега.