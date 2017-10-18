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Происшествия

В Ростове-на-Дону проверяют жалобу на установку стелы "Героям Донбасса"

22:5718.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПамятник Героям Донбасса в Ростове-на-ДонуПамятник Героям Донбасса в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Прокуратура проводит проверку в связи с поступившей жалобой о якобы незаконной установке памятника воевавшим на юго-востоке Украины российским добровольцам в Ростове-на-Дону, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.

Памятник Героям Донбасса в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Первый в России: в Ростове-на-Дону открыли памятник "Героям Донбасса"

Ранее сообщалось, что в прокуратуру поступило заявление активистов ростовского отделения общественного движения "Солидарность" по поводу незаконной, по их мнению, установки памятника "Героям Донбасса". Заявление передано в прокуратуру Первомайского района.

По данным СМИ, осуждение заявителей вызвала сама идея памятника. Их также возмутило отсутствие общественных слушаний перед установкой памятника.

"В прокуратуру Первомайского района поступило обращение (относительно памятника "Героям Донбасса" — ред.). По данному обращению в настоящее время проводится проверка", — пояснила представитель надзорного ведомства.

История с памятником

Заказчиком памятника "Героям Донбасса" является межрегиональная общественная организация "Союз добровольцев Донбасса". По словам исполняющего обязанности руководителя ростовского отделения организации Тимура Оккерта, памятник устанавливался за счет внебюджетных средств, на него потратили чуть менее 1 миллиона рублей.

Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами, на ней установлен крест "Союза добровольцев Донбасса".

Боец народного ополчения ДНР Арсений Павлов во время репетиции военного парада в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Герои нашего времени

Постамент для будущего памятника появился в парке имени Островского еще в первой половине сентября. Концепцию памятника 15 сентября утвердила межведомственная комиссия Ростова-на-Дону по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных событий. Согласно паспорту объекта, работы по установке памятника начались почти за 1,5 месяца до официального согласования комиссией.

В конце сентября памятник появился в парке имени Островского, чуть позже на него нанесли надпись "Героям Донбасса". Как объяснил РИА Новости источник в городской администрации, это название было предложено авторами концепции, но комиссия его не согласовала. Заседание комиссии по рассмотрению названия памятника должно было состояться во второй половине октября.

Несмотря на это, на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону 5 октября появилось постановление главы города Виталия Кушнарева, которое разрешает установить памятник в парке имени Островского, а 16 октября состоялось торжественное открытие монумента с участием главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко и помощника президента РФ Владислава Суркова.

Как сообщил агентству в среду 18 октября источник, близкий к работе комиссии, название памятника "Героям Донбасса" согласовали в режиме телефонного опроса членов комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных событий.

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