В Брянской области погиб человек при обрушении кровли свинофермы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще один рабочий может находиться под завалами обрушившейся кровли здания свинофермы в Жуковском районе Брянской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Кровля железобетонного здания свинофермы в населенном пункте Ржаница обрушилась при проведении работ по демонтажу. Из-под завалов извлечено тело одного погибшего. Под завалами может находиться еще один работник хозяйства", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.