В Подмосковье младенец умер, выпив воды из бутылки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Десятимесячный ребенок умер в Красногорском районе, отравившись водой из бутылки, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

В сообщении ведомства говорится, что инцидент произошел возле торгового центра "Отрада" в городском округе Красногорск. Находившийся в припаркованной машине ребенок увидел наполненную бутылку из-под минеральной воды и попросил пить. Мать разрешила ему попить, думая, что в бутылке вода.

После того как ребенок сделал глоток, ему стало плохо. Его доставили в частную клинику, но спасти его жизнь врачам не удалось.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-химическая экспертиза.