Суд в Москве отклонил иск студии Нетиевского к "Уральским пельменям"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск студии First Hand Media, принадлежащей бывшему директору екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому, к восьми участникам популярного телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей.
Как следует из опубликованного в среду решения суда, истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" (ИФМ, 50% принадлежит студии Нетиевского) выдала займы на общую сумму 107,8 миллиона рублей 14 заемщикам.
Среди заемщиков были четыре юрлица, в том числе ООО "Уральские пельмени продакшн", а также участники телешоу Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и другие. Все они являются ответчиками по иску. Истец также требовал возвратить полученные по договорам займа деньги.
По мнению First Hand Media, все сделки были взаимосвязанными и в совокупности являлись крупной для ИФМ сделкой, на совершение которой не было получено согласие участников компании, в частности First Hand Media. Истец также заявил, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год.
Как установил суд, примерно в одно время с заключением договоров займа ИФМ заключила с каждым из восьми участников шоу лицензионный договор, получив право использования результатов их деятельности в качестве исполнителей ролей в различных шоу "Уральские пельмени" в трансляциях по федеральным телеканалам. По условиям лицензионных договоров, ИФМ обязалась выплатить каждому из участников по 9,8 миллиона рублей, что совпадало с суммой полученных ими займов. Заемщики также выплатили проценты по займам.
"Таким образом, обязательства ответчиков… полностью исполнены, договоры займа прекращены исполнением", — говорится в решении суда.
Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу вели спор по поводу товарного знака "Уральские пельмени".
Сайт First Hand Media сообщает, что эта продакшн-студия была основана Нетиевским в 2012 году. Она занимается производством телевизионных сериалов разных жанров, юмористических и развлекательных шоу, полнометражных художественных и документальных фильмов.