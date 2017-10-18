В ДТП в Туве погибли ребенок и трое взрослых

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ребенок и трое взрослых погибли, по предварительным данным, при столкновении грузовика с легковой машиной в Туве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Столкнулись легковушка и грузовик. Погибли четыре человека, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о ДТП в Кызылском районе поступило в оперативную смену в 15.29 по местному времени. Столкнулись автомобили ВАЗ-2121 и ГАЗ-53. К ликвидации последствий ДТП привлекались семь человек и две единицы техники.