У жителя Омска полицейские изъяли более 800 бутылок "Боярышника"

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Полицейские в Омске изъяли в автомобиле 60-летнего местного жителя несколько коробок с 880 бутылками косметического средства "Боярышник" для выяснения цели перевозки и легальности продукции, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Омской области.

"Сотрудники ДПС остановили на проспекте Менделеева микроавтобус Toyota, в салоне которого находились коробки, в которых оказался спирт, настойка боярышника и сигареты… 880 бутылок "Боярышника". Водитель – 60-летний житель Омска документов на продукцию не предъявил, но пояснил, что это для его личного пользования. При этом он работает в сфере торговли", — рассказал представитель УМВД.

Собеседник отметил, что вся подозрительная продукция была изъята, проводится проверка.

"Сотрудникам полиции предстоит установить, насколько легальная это продукция и для каких целей она предназначалась. Если для торговли, то насколько легальна такая торговля", — сообщили в полиции.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена Роспотребнадзором на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравлений людей в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета несколько раз продлялось, в последний раз — 12 июля на 90 дней.

В начале октября представитель вице-премьера РФ Александра Хлопонина, курирующего алкогольный рынок сообщил, что правительство обсуждает продление запрета на розничную продажу в России спиртосодержащей продукции до тех пор, пока не заработает на практике соответствующий закон. Источник в Роспотребнадзоре 13 октября сообщил РИА Новости, что решение о продлении запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, действие которого должно было истечь в РФ 9 октября, в ведомство пока не поступило.