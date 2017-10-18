После хлопка газа в доме под Иваново возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту хлопка газа в квартире в Ивановской области, в результате которого были госпитализированы с ожогами два человека, сообщило в среду следственное управление СК РФ региона.

Хлопок бытового газа произошел днем 15 октября в квартире на втором этаже кирпичного жилого дома №1 на улице Волжская деревни Лобаны Юрьевецкого района. По данным следствия, 68-летняя женщина попросила своего соседа заменить баллон с бытовым газом, находящийся у нее в ванной комнате. Во время замены баллона произошли утечка и хлопок газа, в квартире были выбиты стекла и повреждены межкомнатные стены, также были выбиты входные двери соседних квартир. Женщина с ожогами лица, рук и ног и мужчина с ожогом 2-3 степени 36% поверхности тела и ожоговым шоком были госпитализированы. СК начал доследственную проверку по факту происшествия.

"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения неустановленным кругом лиц работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых в жилой квартире произошел хлопок газа, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, ожоги, полученные мужчиной, относятся к категории повреждений, причиняющих тяжкий вред здоровью. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ региона Ирина Котова, оба пострадавших в сознании, их опросил следователь.

"Решается вопрос о назначении взрыво-технологической экспертизы, принимаются меры к установлению ущерба, причиненного владельцам поврежденных помещений, а также к установлению лиц, причастных к совершению преступления", — отмечает региональное управление СК РФ.