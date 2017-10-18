В Москве проверяют два вокзала и библиотеку из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют Курский, Павелецкий вокзалы и Российскую государственную библиотеку в центре Москвы после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее источник РИА Новости сообщил об эвакуации порядка 450 человек с Ярославского вокзала в центре Москвы из-за сообщения о "минировании".

"Поступила информация об угрозе взрывов на Курском и Павелецком вокзалах, в здании Российской государственной библиотеки, идут проверки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка на Ярославском вокзале завершена, угроза взрыва не подтвердилась.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.