В Чечне торговцев оружием подозревают в связях с террористами

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Силовики задержали за торговлю оружием пятерых жителей Чечни, подозреваемых в связях с террористами: изъято более 20 пистолетов Макарова и 400 патронов, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция установила подпольные цеха и каналы поставки.
"Члены организованной группы попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в оказании содействия террористическим группировкам", — отметила Волк.
Дата проведения спецоперации не уточняется, но известно, что задержанные уже заключены под стражу.