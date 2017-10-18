В Чечне торговцев оружием подозревают в связях с террористами

Сотрудник полиции на одной из центральных улиц Грозного. Архивное фото

Сотрудник полиции на одной из центральных улиц Грозного. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Силовики задержали за торговлю оружием пятерых жителей Чечни, подозреваемых в связях с террористами: изъято более 20 пистолетов Макарова и 400 патронов, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны пятеро жителей Чечни, причастных к изготовлению и сбыту огнестрельного оружия на Северном Кавказе… Изъяты более 20 пистолетов Макарова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, более 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина, большое количество составных частей к огнестрельному оружию", — сказала она.

Полиция установила подпольные цеха и каналы поставки.

"Члены организованной группы попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в оказании содействия террористическим группировкам", — отметила Волк.

Дата проведения спецоперации не уточняется, но известно, что задержанные уже заключены под стражу.