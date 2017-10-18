Следственный комитет займется делом лидера "Христианского государства"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уголовное дело лидера организации "Христианское государство" (ХГ) Александра Калинина о давлении на кинотеатры изъято у полиции в Следственный комитет России, сообщил в Мосгорсуде в среду его адвокат Дмитрий Савченко.
Адвокат Савченко отказался от дополнительных комментариев и не пояснил, в какое управления СК РФ и для объединения с каким именно делом изъяли материалы.
Всего по делу о давлении на кинотеатры с требованием не показывать фильм "Матильда" арестованы четверо активистов ХГ.