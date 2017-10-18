В Татарстане задержали участников запрещенной террористической организации

КАЗАНЬ, 18 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану, МВД республики и Росгвардии задержали восьмерых жителей Татарстана, подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает региональное УФСБ.

Управление ФСБ России по Татарстану 12 октября возбудило уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" в отношении семи жителей Альметьевского и одного жителя Лениногорского районов республики.

"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан совместно с МВД по РТ и Росгвардией проведены обыски в восьми установленных адресах, используемых членами альметьевского структурного звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В ходе обысков обнаружено большое количество запрещенной литературы, рукописные записи, отчеты по вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами", — говорится в сообщении.

По информации УФСБ, изъяты документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики. В результате задержаны восемь участников, в том числе предполагаемые лидеры террористической ячейки.

Международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* решением Верховного суда РФ от 14 апреля 2003 года признана террористической и ее деятельность в России запрещена.

*Террористическая организация, запрещена в России