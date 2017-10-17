Экс-директор "Гоголь-центра" пожаловался на недостатки расследования

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о хищениях в "Седьмой студии", пожаловался Генпрокурору Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину на недостатки расследования, заявил он в Басманном суде Москвы.

Суд в настоящее время рассматривает вопрос о продлении ему и другим фигурантам дела срока действия меры пресечения. Малобродский перечислил в суде более десятка своих жалоб, большая часть которых была подана следователю. В них он жалуется на отказ предоставить встречу с защитниками перед допросом и просит проводить следственные действия не в СК, а в СИЗО, где он может "находиться без наручников и не в унижающих условиях".

"Жалоба на отказ ознакомить меня с материалами дела направлена Генпрокурору Юрию Чайке", — сказал обвиняемый.

Он пояснил, что он также пожаловался главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. От него он потребовал отвести одного из следователей, которого изобличил "в непроцессуальных отношениях с Ниной Масляевой". По его мнению, следователь убедил ее оговорить других фигурантов дела в обмен на освобождение из-под ареста.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.