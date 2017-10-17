Власти Прикамья сожалеют, что Газманов попал в аварию из-за плохих дорог

УФА, 17 окт — РИА Новости. Власти Прикамья сожалеют, что Олег Газманов попал в аварию в Пермском крае из-за дорожной ситуации, ямы на дороге, на которую наехал автомобиль артиста, уже устранены, прокомментировал РИА Новости ДТП с Газмановым министр транспорта Пермского края Николай Уханов.
После этого МВД Пермского края завела административное дело, кроме того выдало предписание подрядной организации с требованием устранить недостатки на дороге.
По словам министра транспорта края, в ближайшее время на портале правительства "Управляем вместе" откроется раздел, где можно будет публиковать фотографии и сообщать координаты ям на дорогах.
"Это будет делаться для того, чтобы устранить неполадки на дорогах. Дорожные службы среагируют, т.к. идет активная подготовка к зиме", — пояснил РИА Новости краевой министр транспорта.