Под Тюменью застрелили медведицу, забежавшую с медвежонком на завод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Охотоведы застрелили медведицу, забежавшую с медвежонком на завод "Сибур Тобольск" в Тюменской области, сообщила РИА Новости во вторник представитель предприятия.

Инцидент произошел еще 12 октября, но известно о нем стало только во вторник.

"Зафиксировали следы диких зверей на территории площадки, в связи с чем были вызваны инспекторы-охотоведы. То есть было обращение в Госохотуправление. Самостоятельно какие-то решения по отношению к диким животным ни одно предприятие не имеет права принимать, насколько я понимаю, поэтому были вызваны охотоведы. Охотоведы пытались выгнать животное в лес, но оно отказалось (идти в лес), начало вести себя достаточно агрессивно", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в связи с угрозой для здоровья и жизни людей было принято решение застрелить медведицу. Медвежонка удалось отловить.

"Я просто для себя обращалась к экологам… Они сказали, что нынче достаточно голодный год был. По слухам, и в местном селе Абалак встречаются медведи, которые могут начать себя агрессивно вести. Есть мнение, что нынче мало грибов было в Тобольске. Возможно, что с этим как-то связано (то, что животные выходят к людям)", — отметила представитель завода.