В полиции назвали возможную причину ДТП под Псковом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. ДТП с автобусом в Псковской области, где погиб один человек и еще семеро пострадали, по предварительным данным, произошло по вине водителя легкового автомобиля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального УМВД.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области столкнулись междугородний автобус и легковой автомобиль. По словам собеседника агентства, в результате ДТП погиб один человек, еще семь, включая ребенка, пострадали.

"Около 10.30 на 278-м километре автодороги Р-23 произошло столкновение автомобиля Renault и маршрутного транспортного средства Mercedes. По предварительной информации, водитель Renault выехал на полосу встречного движения", — сказал представитель пресс-службы регионального УМВД.

По его словам, в настоящее время известно о гибели пассажира Renault. Информация о количестве пострадавших уточняется.