Российские пограничники задержали четыре иностранных траулера

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пограничники ФСБ РФ задержали четыре иностранных траулера за незаконную добычу 57 тонн кальмара и 7 тонн рыбы в Приморском крае, сообщило ведомство.

"Пограничными сторожевыми кораблями "Сапфир" и "Беркут" пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю с применением авиации задержаны четыре иностранных рыболовных траулера, осуществлявших незаконную добычу водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Всего в трюмах иностранных промысловиков обнаружено 57 тонн свежего и замороженного кальмара и около 7 тонн разной рыбы, в том числе скумбрия и акула.

Сигналы пограничников с просьбой остановиться суда игнорировали, пытаясь уйти от преследования. На данный момент задержанные траулеры находятся в порту Находка для дальнейшего разбирательства.