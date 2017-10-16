В Москве заочно арестовали предпринимателя, подарившего джип главе УСБ СК

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест предпринимателя Дмитрия Смычковского, обвиняемого в подкупе джипом руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко за покровительство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Постановлением суда в отношении Дмитрия Смычковского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала представитель суда.

Краснова отметила, что срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Смычковского на территорию России, а именно с момента пересечения им границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Максименко обвиняется в получении взятки от Дмитрия Смычковского в виде автомобиля Jeep Wrangler 2013 года выпуска, стоимость которого следствие оценило примерно в 2,7 миллиона рублей.

В отношении Максименко возбудили уголовное дело о получении взятки, а в отношении Смычковского — о даче взятки.

Джип, по версии следствия, был оформлен на подставное лицо. Взамен, полагают в СК, Максименко оказывал Смычковскому общее покровительство, выразившееся в сообщении предпринимателю информации о проверках, кадровых назначениях и расследовании уголовных дел.

В целом, как сообщалось, ФСБ расследует в отношении Максименко уголовные дела о получении взяток в виде джипа, элитных часов Hublot и крупной суммы наличности. Общая сумма взяток оценивается в 46 миллионов рублей, следовало из материалов, попавших в распоряжение РИА Новости.