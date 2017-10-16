В Рязани задержали члена "банды жёлтых хризантем"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уголовный розыск задержал участника банды, который в 2009 году, по данным следствия, участвовал в убийстве семьи из трех человек, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам источника в правоохранительных органах, речь идёт об участнике "банды желтых хризантем". Официально эти данные пока не подтверждаются.

"В Рязани … задержан участник группы, подозреваемый в серии резонансных убийств на территории Москвы в период с 2009 по 2011 год", — сказала Волк.

По её словам, 38-летний житель подмосковных Химок был членом "устойчивой вооружённой группы", большинство участников которой были задержаны в 2012-2013 годах. Задержали его в Рязани, где он скрывался от следствия.

"Ему инкриминируется причастность к убийству в марте 2009 года в Москве семьи из трех человек – супругов и их несовершеннолетнего сына", — пояснила Волк, отметив, что задержанного уже заключили под стражу в Москве.

В спецоперации участвовали оперативники главного управления уголовного розыска МВД России, ГУМВД по Москве и УМВД по Рязанской области.

"Банда жёлтых хризантем" была создана в 2009 году москвичом Сергеем Балихиным и специализировалась на ограблении ломбардов и ювелирных магазинов. Фирменный трюк налетчиков – сделать вид, что они хотят подарить сотрудникам желтые хризантемы, а затем достать из цветов оружие. В 2014 году большинство членов банды были осуждены, Балихин получил пожизненный срок.