В Братске возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после массового заболевания детей одной из школ города Братска Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "производство, хранение либо сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту массового заболевания детей одной из школ города Братска", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 12 и 13 октября школьники почувствовали общее недомогание, сопровождавшееся рвотой и высокой температурой. Всего на данный момент не пришли в школу более 80 человек. Сведений о госпитализации детей нет, их состояние оценивается как удовлетворительное, лечение они проходят на дому.