МАГАДАН, 16 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Санитарные врачи Магаданской области нашли антиген норовируса в ходе исследования проб, взятых после отравления детей в магаданской школе №30, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону.
"Причиной массового отравления детей в гимназии №30 мог стать кишечный или желудочный грипп. По результатам лабораторных исследований в пробах от заболевших обнаружен антиген норовируса. Исследования пока продолжаются", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе проверки столовой школы санитарные врачи нашли ряд нарушений.
"Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Отобраны пробы продуктов, воды, смывы. Проводятся микробиологические исследования", — заявил представитель регионального управления Роспотребнадзора.