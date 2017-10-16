Лаборант во время работы в вирусологической лаборатории Управления Роспотребнадзора. Архивное фото

Лаборант во время работы в вирусологической лаборатории Управления Роспотребнадзора. Архивное фото

МАГАДАН, 16 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Санитарные врачи Магаданской области нашли антиген норовируса в ходе исследования проб, взятых после отравления детей в магаданской школе №30, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону.

Десять магаданских школьников на прошлой неделе были госпитализированы с симптомами отравления в детскую инфекционную больницу. Еще одиннадцать детей получали медицинскую помощь на дому. Проверку по факту отравления детей проводят Роспотребнадзор, следственный комитет и прокуратура региона. Столовую магаданской школы №30 временно закрыли.

"Причиной массового отравления детей в гимназии №30 мог стать кишечный или желудочный грипп. По результатам лабораторных исследований в пробах от заболевших обнаружен антиген норовируса. Исследования пока продолжаются", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проверки столовой школы санитарные врачи нашли ряд нарушений.

"Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Отобраны пробы продуктов, воды, смывы. Проводятся микробиологические исследования", — заявил представитель регионального управления Роспотребнадзора.