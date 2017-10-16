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Происшествия

В Хабаровском крае изъяли почти тонну незаконно добытой черной икры

06:4216.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЧерная икра. Архивное фотоЧерная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости. Сотрудники УСФБ России по Хабаровскому краю пресекли канал поставок незаконно добытой черной икры из Хабаровского края в западные регионы России, изъято 937 килограммов икры, стоимость которой на "черном рынке" превышает 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"В Комсомольске-на-Амуре сотрудниками ФСБ задержаны трое граждан России: комсомольчанин, его пособница и житель Приморья, приехавший в Комсомольск-на-Амуре. Во время обыска по месту их жительства, а также в арендованных гаражах изъято 937 килограммов икры рыб осетровых пород. По предварительным оценкам, стоимость партии на "чёрном рынке" могла бы превысить 50 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Отмечается, что икра была упакована в пластиковые контейнеры по 0,5 литра и приготовлена для дальнейшей транспортировки. Также сообщается, что на основании материалов УФСБ следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов", наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.

Как сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю, подозреваемые скупали у браконьеров икру рыб осетровых пород и фасовали ее в пластиковые контейнеры для дальнейшей транспортировки за пределы края. "В ходе следствия мужчины дали признательные показания, сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она водворена в следственный изолятор", — сообщает следственное управление.

Черная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Висенс
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В Амуре обитают два вида осетровых рыб — амурский осетр и калуга. Из-за низкой численности их вылов в реке в коммерческих целях запрещали трижды: первый раз в 1923-1930 годах, потом из-за ухудшения ситуации с 1958 по 1976 годы и с 1984 года по настоящее время. Существенный урон популяции наносит браконьерский лов.

Изъятие партий незаконно выловленных осетров и черной икры происходят периодически. Так, в октябре 2015 года в Хабаровском крае сотрудники ГИБДД остановили автобус-катафалк. В ходе осмотра в гробу и под венками полицейские обнаружили контейнеры с черной икрой общим весом свыше 500 килограммов. Организаторы этого рейса уже осуждены.

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