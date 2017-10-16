В Хабаровском крае изъяли почти тонну незаконно добытой черной икры

ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости. Сотрудники УСФБ России по Хабаровскому краю пресекли канал поставок незаконно добытой черной икры из Хабаровского края в западные регионы России, изъято 937 килограммов икры, стоимость которой на "черном рынке" превышает 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"В Комсомольске-на-Амуре сотрудниками ФСБ задержаны трое граждан России: комсомольчанин, его пособница и житель Приморья, приехавший в Комсомольск-на-Амуре. Во время обыска по месту их жительства, а также в арендованных гаражах изъято 937 килограммов икры рыб осетровых пород. По предварительным оценкам, стоимость партии на "чёрном рынке" могла бы превысить 50 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Как сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю, подозреваемые скупали у браконьеров икру рыб осетровых пород и фасовали ее в пластиковые контейнеры для дальнейшей транспортировки за пределы края. "В ходе следствия мужчины дали признательные показания, сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она водворена в следственный изолятор", — сообщает следственное управление.
Изъятие партий незаконно выловленных осетров и черной икры происходят периодически. Так, в октябре 2015 года в Хабаровском крае сотрудники ГИБДД остановили автобус-катафалк. В ходе осмотра в гробу и под венками полицейские обнаружили контейнеры с черной икрой общим весом свыше 500 килограммов. Организаторы этого рейса уже осуждены.