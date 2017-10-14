СМИ: Тюрин заявил, что у него не было мотивов для убийства Вороненкова‍

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Владимир Тюрин отверг обвинения генпрокуратуры Украины в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, бизнесмен сам приехал в главное следственное управление СК и рассказал следователям, что у него не было никаких мотивов для убийства супруга своей бывшей гражданской жены Марии Максаковой. Он пояснил, что вообще не был знаком с Вороненковым и не испытывал к нему ревности или неприязни.

Вороненкова застрелили в концерте марта в центре Киева. Его охранник успел смертельно ранить киллера. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы россиянин Владимир Тюрин.