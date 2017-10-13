В Пензе автомобиль насмерть сбил девятилетнего мальчика

САРАТОВ, 13 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в Пензе сбил насмерть девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП произошло в Железнодорожном районе города вечером в четверг у дома №30 на улице Коннозаводской, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Kia Sorento в зоне регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на девятилетнего пешехода, в результате происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства ДТП", — сказал собеседник агентства.

Как уточнила РИА Новости детский омбудсмен региона Елена Столярова, погибший мальчик со своим 11-летним братом вечером возвращались с кружка по танцам. "Они подошли к пешеходному переходу и пошли по нему, младший чуть-чуть вперед побежал, в это время шла машина, которая на скорости его сбила и еще протащила несколько метров", — рассказала она.

По ее словам, местные власти окажут помощь семье погибшего мальчика в организации похорон.