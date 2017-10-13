В Саратове школьник ранил ровесника из пневматического пистолета

САРАТОВ, 13 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский школьник во время ссоры случайно выстрелил в ровесника из пневматического пистолета, пострадавший был госпитализирован, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.

"Как было установлено, телесные повреждения он (пострадавший – ред.) получил в ходе обоюдного конфликта с другим 15-летним учеником школы во время случайного выстрела из пневматического оружия. До настоящего происшествия подростки в поле зрения полиции не попадали", — сказал собеседник агентства.

Рассказов уточнил, что школьник был вооружен пневматическим пистолетом.

Представитель МВД добавил, что по данному факту проводится проверка. Родители участников конфликта будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", а сами подростки за антиобщественное поведение будут поставлены на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как уточнили РИА Новости в администрации Саратова, конфликт произошел в гимназии №34. "Школьнику незамедлительно была оказана помощь медицинским работником гимназии, вызвана скорая помощь, ученик доставлен в больницу. Стрелявший ученик добровольно сдал оружие охраннику гимназии… Ситуация находится на контроле министерства образования области", — сказал собеседник агентства.