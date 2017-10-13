Под Архангельском эвакуировали школу из-за короткого замыкания

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Свыше 500 человек эвакуировали в пятницу утром из школы в Котласе Архангельской области после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Короткое замыкание электропроводки произошло в столовой на первом этаже трехэтажного здания школы по адресу: улица Маяковского, дом 1, корпус 1. Эвакуировано в общей сложности 523 человека, в том числе 488 детей и 35 педагогов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после ЧП занятия в школе были отменены.