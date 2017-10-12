В Москве загорелось здание на территории бывшего завода "Серп и молот"

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Трехэтажное выселенное здание загорелось в среду на юго-востоке Москвы, сообщили в четверг РИА Новости в ГУ МЧС России по Москве.

"В оперативную дежурную смену МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Золоторожский Вал, дом 11, где по предварительной информации происходит загорание в трехэтажном выселенном здании. Площадь пожара выяснятся", — говорится в сообщении.

По этому адресу находится бывший завод "Серп и молот". "Серп и Молот" — один из старейших и крупнейших металлургических заводов на территории центральной России. Основан в 1883 году. Прекратил деятельность в 2011 году.