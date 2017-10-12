В Магадане около 20 детей отравились в школьной столовой

МАГАДАН, 12 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики госпитализировали еще четверых детей, отравившихся в школьной столовой в Магадане, еще несколько лечатся дома, сообщило в четверг правительство Колымы.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Магаданской области начало проверку столовой школы №30, где отравились четыре ребенка.

"Сейчас в детской инфекционной больнице находятся восемь учеников гимназии №30 из разных классов, им от девяти до 16 лет. Все они учатся в первую смену. Родители еще 10 школьников 10-11 октября 2017 года вызвали скорую медицинскую помощь, но состояние последних пациентов позволило оставить их дома под наблюдением законных представителей и участковых педиатров. Состояние удовлетворительное и стабильное, оснований для госпитализации нет", — сообщает правительство.

Отмечается, что состояние госпитализированных детей также улучшается, однако диагноз им пока не поставлен. Предварительно у всех диагностирована пищевая токсикоинфекция. Проводятся лабораторные исследования.

"На данный момент проводят лабораторные исследования: вирусологические и бактериологические. Пока у нас нет оснований, чтобы назначить ответственного и виновного по отравлению, все материалы еще находятся в работе. Сейчас подъем вирусных инфекций отмечается по всей стране. Причину выясним позже, но это точно не сальмонеллез", – цитирует правительство Колымы слова главного государственного санитарного врача по Магаданской области Ангелины Рубцовой.