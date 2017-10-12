В Ростове-на-Дону женщина за рулем спорткара насмерть сбила пешехода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина за рулем спортивного автомобиля Audi R8 насмерть сбила мужчину в Ростове-на-Дону, за последние три года она более 50 раз привлекалась за нарушение правил дорожного движения, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел накануне в 23.30 мск в районе дома 160 по улице Шолохова.

"Двадцатидевятилетняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi R8, допустила наезд на 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. По словам очевидцев, автомобиль двигался со значительным превышением скорости", — говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина погиб на месте.

По данным полиции, с 2015 года женщина-водитель 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с превышением установленной скорости движения. По данному факту организована доследственная проверка.