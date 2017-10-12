Суд 19 октября продолжит рассматривать дело Улюкаева

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 19 октября продолжит слушания по существу уголовного дела в отношении экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Следующее заседание 19 октября, в 10:00", — сказала судья.

В четверг гособвинение продемонстрировало часть вещественных доказательств — несколько компакт-дисков с аудио- и видеозаписями, сделанными на территории офиса Роснефти в день задержания экс-министра.

В частности, на видео запечатлен момент передачи Сечиным Улюкаеву объемной сумки, в которой как, утверждает защита подсудимого, было вино, а не деньги.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>



