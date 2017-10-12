Улюкаев рассказал, что начал читать "Процесс" Кафки

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обвиняемый в получении взятки экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, что под домашним арестом начал читать роман "Процесс" Франца Кафки.

"Читаю Кафку — "Процесс"", — заявил он журналистам в четверг в Замоскворецком суде Москвы, где слушается его дело.

В предшествующие месяцы бывший министр, как сообщалось, читал и другие классические произведения, в той или иной степени затрагивающие тему судебных разбирательств. В их числе "Посторонний" Альбера Камю.

"Процесс" — одно из самых известных произведений Франца Кафки и европейской литературы XX века, в целом, рассказывающее историю человека, арестованного по непонятным ему самому обвинениям и тщетно пытающегося понять, где именно он преступил закон.

Первая строчка романа стала хрестоматийной в абсурдистской литературе: "Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест".

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>