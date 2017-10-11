"Идейный" убийца жены, сына и кота под Владимиром получил 18 лет колонии

ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии и направил на принудительное лечение у психиатра 53-летнего жителя города Коврова Владимирской области, который обвинялся в "идейном" убийстве жены и сына, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Утром 6 сентября 2016 года в Коврове были зарезаны в своей квартире 54-летняя женщина и ее 14-летний сын. По подозрению в убийстве задержали главу семьи, который сам вызвал полицию. В отношении мужчины следствие возбудило дело по статье "убийство двух лиц", на следующий день мужчина был заключен под стражу.

Главе семейства была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, однако местные специалисты не смогли точно установить, вменяем ли мужчина, и его отправили на стационарную психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского в Москве. Московские специалисты признали мужчину вменяемым, но посчитали, что ему необходимо наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

"Приговором Владимирского областного суда (Игорю) Ладыгину назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Судом осужденному также назначено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра", — сообщает следствие.

По данным следствия, у подсудимого постоянно возникали конфликтные ситуации с супругой из-за расхождений во взглядах на воспитание сына, а с самим мальчиком — в связи с его "расхлябанным" образом жизни.

Следствие отмечало, что мужчина, по его словам, не смог "привить жене правильные взгляды и ценности, а утратив контроль за воспитанием сына, считал, что потерял смысл собственной жизни". За два дня до трагедии мужчина перевез свою мать в новую квартиру и раздал заказчикам долги — компьютеры, видеокамеры, телевизоры, которые он ремонтировал дома.

Как ранее сообщало следствие, утром 6 сентября 2016 года подсудимый увидел супругу в хорошем настроении и при этом отметил, что в комнате "бардак", сын "нежится" в кровати, не делая обязательную, по мнению мужчины, утреннюю зарядку, а по квартире "ходит довольный кот". После этого и произошло убийство. Причем глава семейства не пожалел даже кота — "непослушное животное, метившее углы".

Представитель следствия отмечал в разговоре с РИА Новости, что подсудимый и на месте происшествия, и на другом следственном мероприятии не называл своих убитых супругой и сыном, а говорил "женщина" и "мальчик". По словам собеседника агентства, мужчина считал, что "это должно было произойти", и он "поступил правильно".