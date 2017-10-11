В Воронежской области задержали пару, пытавшуюся продать новорожденную дочь

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гражданские супруги из Воронежской области задержаны при попытке продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следователи установили, что 8 сентября 2017 года 29-летняя женщина родила дочь, однако в органах ЗАГС России в установленном законом порядке факт рождения ребенка не зарегистрировала.

В ведомстве добавили, что 10 октября в Коминтерновском районе Воронежа женщина и ее гражданский супруг попытались продать новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям, но не смогли довести преступный умысел до конца, так как "сделка" проходила под контролем полицейских. Злоумышленники были задержаны.

"В отношении граждан Республики Узбекистан, проживавших в Воронеже, 39-летнего мужчины и его 29-летней гражданской супруги, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктов "б, з" частью 2 статьи 127.1 УК РФ (Покушение на торговлю людьми)", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что новорожденная девочка сразу же была доставлена в медицинское учреждение, где находится до сих пор. Подозреваемые задержаны, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.