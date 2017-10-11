На Кавказе изъяли 35 самодельных бомб с начала года, заявили в Росгвардии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе за весну-лето 2017 года изъяла 133 килограмма взрывчатки и обезвредила 35 самодельных бомб, сообщили РИА Новости в среду в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"Обезврежено 35 СВУ, обнаружено и изъято из незаконного оборота 133 килограмма взрывчатых веществ", — сказал собеседник агентства.

Также, по данным ведомства, уничтожено 94 объекта инфраструктуры бандитов, 173 единицы стрелкового оружия и более 50 тысяч боеприпасов различного калибра.