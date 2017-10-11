В Воронеже эвакуировали школу после звонка о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Школу №60 в Воронеже эвакуировали в среду из-за звонка о "минировании", сообщил РИА Новости представитель образовательного учреждения.

"Эвакуация была в 12.30 после звонка с сообщением о заминировании", — сказал собеседник агентства, не уточнив число эвакуированных людей.

В главном управлении МВД области РИА Новости подтвердили факт эвакуации, добавив, что информация уточняется. Также в полиции сообщили, что пока информации о "минировании" других объектов нет.

После сообщений о "минировании" в Воронеже 19 сентября проводилась эвакуация нескольких административных зданий и торговых центров.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий. За прошедшие сутки в трех городах России, в том числе в Москве и Липецке, эвакуировали после телефонных звонков с сообщениями о "минировании" 72 зданий порядка 16 тысяч человек.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.