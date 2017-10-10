Источник: СК не нашел связи между двумя убийствами в Битцевском парке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователи не нашли связи между двумя убийствами, совершенными в районе Битцевского парка в Москве на минувшей неделе, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

В прошлую среду 4 октября московский главк СК России сообщал об убийстве женщины на юго-западе Москвы и обнаружении в этом же районе человеческих останков. Женщина была зарезана на территории Битцевского лесопарка, а завернутые в пакеты человеческие ноги прохожие обнаружили за супермаркетом на той же улице.

Такое совпадение породило предположение о связи двух убийств. В социальных сетях появились сообщения о появлении нового "битцевского маньяка".

Между тем информация о связи двух этих убийств не подтверждается. "Следствие не установило связи между этими преступлениями. Расследование продолжается", — сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Битцевский лес обладает дурной славой среди москвичей из-за серии убийств, совершенных так называемым "битцевским маньяком" Александром Пичушкиным в 1990-е и 2000-е годы. На счету знаменитого серийного убийцы 49 жертв, большая часть которых рассталась с жизнью именно в Битцевском лесу.