Помощник Шакро Молодого не признал вину в участии в преступной группе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Предполагаемый криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец отрицает вину в участии в преступной группе Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой, и вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где во вторник начался процесс по существу.
"Ваша честь, (признать вину) все равно что поменять сексуальную ориентацию", — сказал Кочуйков.
Ни один из обвиняемых не признал вину. Их защитники отказались выражать свое отношение к предъявленным обвинениям.
Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков был в ресторане со стороны Итальянца и оказывал функции по блокированию заведения, следует из оглашенного в суде обвинения.
Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ подозревает их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.