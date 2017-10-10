Помощник Шакро Молодого не признал вину в участии в преступной группе

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков известный под прозвищем Итальянец в Никулинском суде города Москвы

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков известный под прозвищем Итальянец в Никулинском суде города Москвы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Предполагаемый криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец отрицает вину в участии в преступной группе Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой, и вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где во вторник начался процесс по существу.

"Ваша честь, (признать вину) все равно что поменять сексуальную ориентацию", — сказал Кочуйков.

Ни один из обвиняемых не признал вину. Их защитники отказались выражать свое отношение к предъявленным обвинениям.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков был в ресторане со стороны Итальянца и оказывал функции по блокированию заведения, следует из оглашенного в суде обвинения.

В вымогательстве у бизнесмена Гарамова обвиняется вице-президент "Союза десантников России" Батыр Бекмурадов, являющийся, по данным следствия, фактическим руководителем охранявшего Шакро ЧОП "Защитник". А также замдиректора данного ЧОП бывший сотрудник ФСО России Александр Голубев, охранники Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патиев и Ян Сорокин. Они были арестованы в прошлом году.

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ подозревает их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.