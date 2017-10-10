В Новосибирске арестовали координатора штаба Навального

НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска во вторник признал координатора новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко виновным в проведении несанкционированных акций и арестовал на 4 суток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Бойко Сергея Андреевича признать виновным в совершении правонарушения части 2 статьи 20.2 КоАП и назначить наказание в виде административного ареста на срок четверо суток", — сказала судья Оксана Ефремова.

Несанкционированный пикет прошел в субботу, 7 октября, в Первомайском сквере в центре Новосибирска. Перед его началом представитель мэрии Сергей Полянский и представитель полиции предупредили участников об ответственности за участие в несогласованной акции, однако они не разошлись.