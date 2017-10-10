Суд в Москве отменил решение о банкротстве мужа экс-главы Внешпромбанка

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего арбитража Москвы, который в апреле по заявлению банка "ВТБ 24" признал банкротом Лазаря Маркуса, мужа бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус.

Как сообщили во вторник РИА Новости в суде, апелляционная инстанция удовлетворила апелляционную жалобу Маркуса, отменила открытую ранее в отношении него процедуру реализации имущества и ввела на полгода начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Дату рассмотрения дела о банкротстве по существу позже установит суд первой инстанции.

Апелляционный суд указал, что закон о банкротстве позволяет ввести процедуру реализации имущества, минуя стадию реструктуризации долгов, лишь в случае, когда гражданин не имеет источников дохода, и только с его согласия. При отсутствии соответствующего ходатайства должника процедура реализации имущества может быть введена в исключительных случаях, отметил суд.

Между тем, суд первой инстанции, как следует из постановления апелляционного суда, открыл реализацию имущества лишь на том основании, что должник не представил доказательства наличия у него имущества, достаточного для исполнения денежных обязательств перед банком-заявителем. "В судебном заседании представители финансового управляющего, банка "ВТБ 24" факт отсутствия у должника источника дохода не подтвердили", — говорится в постановлении суда апелляционной инстанции.

Требование "ВТБ 24" к Маркусу основано на вступившем в силу решении Мещанского суда столицы, который в декабре прошлого года взыскал около 320 миллионов рублей с него как поручителя по кредиту, выданному его жене. Вторым поручителем был брат Ларисы Маркус и также один из совладельцев Внешпромбанка Георгий Беджамов.

Арбитраж Москвы в апреле включил задолженность перед "ВТБ 24" в реестр требований кредиторов Маркуса. Его финансовым управляющим был утвержден Дмитрий Гниденко. Позже столичный арбитраж признал банкротом Ларису Маркус, а в отношении Беджамова ввел реструктуризацию долгов. Лариса Маркус сейчас отбывает наказание по уголовному делу о хищении у Внешпромбанка 114 миллиардов рублей, она приговорена к девяти годам лишения свободы, Беджамов объявлен в международный розыск.