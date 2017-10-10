В Башкирии возбудили уголовное дело по факту вспышки ящура

УФА, 10 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил по факту распространения ящура на территории Туймазинского района Башкирии, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Светлана Абрамова.

О вспышке ящура на территории республики на прошлой неделе заявил Россельхознадзор.

"Установлено, что со второй половины сентября по 5 октября из-за нарушений ветеринарных норм и правил запущено внесение источника вирусной болезни – ящура в места содержания крупного и мелкого рогатого скота на территории двух сел. После этого произошло распространение заболевания, заражено более 100 голов скота, что нарушило нормальную деятельность сельскохозяйственных производителей региона и повлекло причинение материального ущерба", — сказала Абрамова.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ветеринарных правил". Специалисты устанавливают, кто причастен к совершению преступления, изъяли документацию в контролирующих органах, а также уточняют размер материального ущерба.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемым, в том числе, является фермер, который мог завезти крупный рогатый скот на территорию своего хозяйства из Средней Азии. "Он сейчас не очень идет на контакт. Всю информацию о том, что он завез крупный рогатый скот в конце сентября, следователи узнали от сельчан", — пояснил собеседник агентства.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.