У жителя Челябинской области изъяли запрещенные религиозные издания

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Управление ФСБ задержало в Челябинской области местного жителя, который проповедовал в мечети радикальную идеологию, также у него было изъято более 350 изданий религиозного характера, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена незаконная деятельность жителя Челябинской области, который проповедовал радикальную идеологию среди прихожан мечети "Аль-Амин" в городе Чебаркуль, осуществлял идеологическую обработку и распространял экстремистскую литературу", — говорится в сообщении.

В результате обследования помещений по адресу проживания и месту работы модератора радикальных идей сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято более 350 печатных изданий религиозного содержания, включенных в федеральный список экстремистской литературы, уточняется в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", добавляет пресс-служба.