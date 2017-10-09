Пострадавшую в ДТП под Владимиром девочку продолжат лечить в Москве

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Вертолет МЧС России во вторник перевезет пострадавшую в автокатастрофе на железнодорожном переезде пятилетнюю девочку в специализированную клинику в Москву, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ГУ МЧС по Владимирской области.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"Завтра будет санитарная эвакуация вертолетом МЧС в больницу в город Москву", — сказала собеседница, отмечая на вопрос о том, принято ли решение везти ребенка в столицу.

В понедельник днем в администрации Владимирской области прошла пресс-конференция, на которой выступил директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин, сообщает администрация региона. По словам чиновника, у пятилетней девочки, пострадавшей в ДТП, черепно-мозговая травма, повреждены легкие. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

"Это беспокоит. Сейчас тот период, когда начинаются осложнения… Мы обсуждали, что она должна быть транспортирована в Москву, потому что для нее нужна специализированная клиника", — сказал, как передает местный телеканал "ТВ Миг", Кирюхин.

Он рассказал, что девочка ехала в автобусе вместе с матерью, восьмилетней сестрой и двухлетним братом. Мать и сестра скончались на месте происшествия, а брат — позже в больнице.

Представитель администрации Владимира рассказал РИА Новости, что в местной больнице остаются двое пострадавших в ДТП мужчин, их состояние стабильное. "Угрозы их жизни нет", — подчеркнул он.