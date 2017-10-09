Дознаватели МЧС выясняют причины пожара в ТЦ "Синдика" и на рынке в Ростове

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Оперативные группы дознавателей МЧС России приступили к выяснению причин пожара в торговом центре "Синдика" на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы и на крупнейшем рынке в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для определения причин крупных пожаров в Московской и Ростовской областях, а также проведения процессуальных проверок по факту возгораний организована работа оперативных групп дознавателей МЧС России", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя МЧС, к проведению экспертиз для установления причин пожаров привлечены испытательно-пожарные лаборатории, а также специалисты Центра поддержки принятия решений Всероссийского НИИ противопожарной обороны.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье, открытое горение удалось потушить только к утру понедельника. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3 тысяч человек.

Вещевой рынок "Восточный", известный ростовчанам как "Темерник", загорелся в воскресенье вечером. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. К полуночи площадь распространения огня составила уже около шесть тысяч квадратных метров. Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, к утру ликвидировано открытое горение, а затем пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.